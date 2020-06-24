Бишкек, , 14:09 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса в Киргизии возникла острая нехватка медицинских работников. Об этом заявили представители минздрава в ходе рабочего совещания под руководством вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой, передает пресс-служба правительства.

Киргизстанские чиновники решили разобраться с этой проблемой за счет привлечения дополнительных кадров. По итогам совещания вице-премьер поручила министерству образования и ректорам высших учебных заведений подготовить и представить министерству здравоохранения списки врачей из числа преподавателей местных вузов и клинических ординаторов.

Их планируют привлечь к работе в мобильных медицинских бригадах, call-центрах, больницах и поликлиниках.

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