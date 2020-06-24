Вашингтон, , 14:00 — REGNUM В США за сутки выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет федеральную статистику в США по коронавирусу.

Сообщается, что за минувшие сутки в Штатах зафиксировано 34 720 случаев COVID-19. Накануне было выявлено 31 012 случаев.

За сутки скончались 826 человек. Накануне сообщалось о 425 смертях от COVID-19. Жертвами коронавируса в США с начала пандемии стали уже более 121 тысячи человек.