Минск, , 14:20 — REGNUM По состоянию на 24 июня в Белоруссии было выявлено 59 945 случаев заражения коронавирусом, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения.

На текущий момент выздоровели и были выписаны 40 136 человек с диагнозом COVID-19, умерли 362 человека.

Общее число проведенных на сегодняшний день тестов на SARS-CoV-2 в стране составило 901 904.

Отметим, суточный прирост числа инфицированных в республике составил 458 человек, выздоровевших — 1448 человек, умерших — пять человек.