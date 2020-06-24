Астрахань, , 13:50 — REGNUM В Астраханской области с 25 июня откроются летние площадки кафе и фитнес-центры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе снимут некоторые ограничения по работе учреждений образования, спорта, социальной сферы, туристической отрасли, а также точек общественного питания.

С 1 июля возобновят работу гостиницы и турбазы. Отменяется двухнедельная самоизоляция для приезжающих из других регионов. Вступительные экзамены и подача документов в вузы и ссузы возобновятся в очной форме.

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