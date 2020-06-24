Владимир, 24 июня 2020, 13:44 — REGNUM Владимирская область 24 июня присоединилась ко всероссийской акции «Звон Победы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в 12:00 перед зданием областной администрации выстроились ряды спецтехники и личного автотранспорта и дали гудок в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
В регионе проходят другие акции, приуроченные к 75-летию Победы: «Победный марш», «30 дней до Победы», «Я рисую мелом» и «Голубь мира».
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