Владимир, , 13:44 — REGNUM Владимирская область 24 июня присоединилась ко всероссийской акции «Звон Победы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в 12:00 перед зданием областной администрации выстроились ряды спецтехники и личного автотранспорта и дали гудок в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Участие жителей Владимирской области во всероссийской акции «Звон Победы», доступной для нас на первом этапе снятия ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, — знак нашей солидарности со всей Россией, которая сегодня отмечает 75-годовщину исторического парада на Красной площади. Мы провели автофлешмоб в честь поколения героев, которые отстояли нашу Родину от нацистских захватчиков в Великую Отечественную войну», — заявил губернатор Владимир Сипягин.

В регионе проходят другие акции, приуроченные к 75-летию Победы: «Победный марш», «30 дней до Победы», «Я рисую мелом» и «Голубь мира».

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