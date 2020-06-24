Томск, , 13:41 — REGNUM За последние сутки в Томской области подтверждено 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 июня в региональной администрации.

У 30 человек нет симптомов, у 21 наблюдаются признаки ОРВИ, у 12 — пневмония.

За сутки в регионе выздоровели 39 человек. Общее количество выздоровевших — 849.

Всего в Томской области по состоянию на 24 июня коронавирус выявлен у 1909 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за весь период скончались 14 пациентов с коронавирусом.

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