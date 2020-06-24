Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Противоэпидемиологические меры безопасности, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, усилены на территории Акмолинской области Казахстана. Об этом 24 июня сообщает телеканал «Алматы».

По данным источника, в области с 24 июня запрещено проводится все массовые мероприятия культурного, спортивного, семейного и иного характера, включая прогулки в парках.

Также приостановлена плановая госпитализация, а в социальных и медучреждениях вводится карантинный режим с соблюдением санитарно-дезинфекционных мер.

Кроме этого, указывается, что лицам старше 65 лет не рекомендуется выходить из своего дома без крайней необходимости.

Помимо того, сообщается, что на въезде в города Кокшетау и Степногорск установлен периметр зоны карантина с блокпостами и что в указанные города теперь могут въехать только определённые категории граждан, а с 22:00 до 06:00 передвижение людей и транспорта по их территории запрещено.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории Казахстана было выявлено 18 765 заразившихся коронавирусом при 134 летальных исходах от COVID-19 и 11 585 вылечившихся от нового заболевания.