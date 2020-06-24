Москва, , 13:39 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что всплеск пандемии коронавируса в России идет на спад, однако меры предосторожности нужно соблюдать. Об этом он сказал журналистам сегодня, 24 июня.

«Всплеск в России уже идет на убыль», — сказал Мурашко.

Он констатировал, что в Москве растет уровень популяционного иммунитета, это напрямую влияет на снижение заболеваемости. Но при этом глава Минздрава предостерег от игнорирования мер предосторожности — их необходимо соблюдать.

«Но нужно помнить, что те, кто не переболел, все-таки должны меры предосторожности соблюдать», — подчеркнул министр.

Также он отметил, что по динамике заболеваемости COVID-19 регионы отстают от Москвы примерно недели на три.