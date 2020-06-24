Симферополь, , 13:35 — REGNUM На территории школы №30 в Симферополе открыли памятник Герою Советского Союза, генерал-лейтенанту Ашоту Аматуни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил 24 июня глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Он прожил яркую жизнь, мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, внёс существенный вклад в развитие Крыма, патриотическое воспитание молодёжи и укрепление межнационального единства. Его жизнь — истинный образец воинской доблести, самоотверженного служения Отечеству, непоколебимой силы воли и стойкости духа», — отметил Аксёнов.

По его словам, в Крыму именами героев и дальше будут называть школы, скверы и улицы городов.

Ашот Аматуни родился 23 декабря 1923 года в Александрополе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (ныне — Гюмри, Армения). Советский офицер и военачальник, генерал-лейтенант, участник Великой Отечественной войны. Был последним жившим в Крыму Героем Советского Союза. Скончался 9 октября 2018 года и был похоронен с воинскими почестями на Армянском кладбище в Симферополе.

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