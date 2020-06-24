Севастополь, 24 июня 2020, 13:34 — REGNUM В городе-герое Севастополе прошёл парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт 24 июня корреспондент ИА REGNUM.
По центральной улице города-героя прошли полторы тысячи военнослужащих и 80 единиц военной техники.
Кроме современной техники жители и гости города смогли увидеть восстановленную технику времён войны: танки Т-34 и ИС-2, пусковую установку БМ-13 «Катюша», самоходную артиллерийскую установку СУ-76, мотоциклы М-60 и т.д.
После наземной части парада над городом пролетели 26 самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО ЧФ, среди которых были легендарные Су-30СМ и Су-27П, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ту-134, Ан-26 и Бе-12, вертолёты Ка-27 и Ми-8.
Затем в Севастополе прошла морская часть парада, во время которой состоялся смотр выставленных в акватории бухты кораблей ЧФ: подводной лодки «Колпино», малого ракетного корабля «Вышний Волочок», морского тральщика «Железняков», БДК «Цезарь Куников», сторожевых кораблей «Ладный» и «Пытливый».
Вечером на площади Нахимова состоится праздничный концерт, который завершится праздничным фейерверком и артиллерийским салютом.
Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе и городе-герое Керчи также прошли торжественные парады в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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