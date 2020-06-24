Керчь, Крым, , 13:27 — REGNUM В Керчи прошёл парад, посвящённый 75-летию Победы, передаёт 24 июня корреспондент ИА REGNUM. Военный парад принимал заместитель командующего Черноморским Флотом вице-адмирал Сергей Липилин. Командовал парадом полковник Николай Корнелюк.

«Сегодня как никогда чувствуется мощь и величие страны. Мы гордимся тем, что мы — наследники Победы!», — заявил глава администрации города Сергей Бороздин.

По центральным улицам города прошли военный оркестр, 600 военнослужащих и боевая техника: бронетранспортёры, гаубицы, ракетно-пушечные и зенитно-ракетные комплексы. Всего порядка 40 единиц. После над городом пролетели вертолёты МИ — 8, МИ — 35, КА — 52 «Чёрная акула», а также самолёты СУ-27, СУ-30СМ и другие знаменитые машины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферополе состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие порядка тысячи военнослужащих армейского корпуса флота и бойцов Росгвардии, более 70 единиц военной техники.

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