Тегеран, , 13:25 — REGNUM В Исламской Республике Иран число жертв коронавируса приблизилось к 10 тысячам. Об этом сегодня, 24 июня, сообщила официальный представитель министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, за минувшие сутки в Иране от COVID-19 скончались 133 человека. При этом за сутки было выявлено 2531 случай COVID-19. Стоит отметить, что в последний раз подобный уровень смертности от коронавирусной инфекции в Иране фиксировался 7 апреля. То есть можно говорить об отчетливой второй волне эпидемии.