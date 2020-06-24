Владимир, , 13:20 — REGNUM В Липецке 24 июня на площади состоялся митинг и торжественное шествие в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, митинг открыл глава региона Игорь Артамонов.

В 9:30 парадные расчёты начали движение от военного городка к площади Героев. В 10:00 на площади начался торжественный митинг. Собравшиеся минутой молчания собравшиеся почтили память павших героев и возложили цветы к Вечному огню. Затем по площади Героев торжественным маршем прошли военные липецкого авиацентра, сотрудники управлений МВД, МЧС и ФСИН России, а также знамённая группа и духовой оркестр Росгвардии. Командовал парадом подполковник Юрий Воротягин, принимал — начальник авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Мероприятие в связи с эпидемиологической ситуацией прошло «с минимальным количеством зрителей».

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