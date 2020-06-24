Воронеж, , 13:19 — REGNUM Военный парад войск Воронежского территориального гарнизона в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Воронеже 24 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Парад принимал командующий 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Западного военного округа, генерал-майор Андрей Иванаев, командовал военным парадом заместитель начальника Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, генерал-майор Александр Нагалин. Участников с 75-летием Победы поздравил губернатор Александр Гусев.

Парад в Воронеже Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области

«Торжественным маршем по Красной площади шагали те, кто только что вернулся из боя. В их памяти были еще свежи картины и звуки четырехлетнего кошмара войны. Благодаря участникам легендарного Парада 45-го года и миллионам их однополчан уже несколько поколений не сталкивалось с такими страшными испытаниями. О них мы знаем из художественных произведений и рассказов ветеранов. В нашей памяти — их бесценный подвиг», — цитирует Гусева пресс-служба облправительства. После поздравления губернатора была объявлена минута молчания.

В параде в Воронеже приняли участие более 2,3 тыс. военнослужащих и 104 единицы вооружения. Маршем по главной площади города прошли пешие расчеты воинской части 20-й армии, в том числе парадно-исторические, представители Ельнинской и Висленской мотострелковых дивизий, курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Впервые в параде участвовал расчет из 103 военнослужащих-женщин Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, также среди участников были парадные расчеты Главного управления МЧС России по Воронежской области.

В механизированной колонне прошли буксируемые и самоходные гаубицы, артиллерийские тягачи «Медведь», системы залпового огня, а также танки. Также в составе механизированной колонны — автомобили специального назначения «Тигр», «Рысь», «Тайфун-К». Воронежцы впервые увидели ракетный комплекс «Искандер-М» и примененный на учениях именно в нашем регионе комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин».

Как сообщало ИА REGNUM, проведение парада в Воронеже долгое время оставалось под вопросом из-за пандемии коронавируса — за последние недели в регионе наблюдается резкий подъём заболеваемости. Однако в итоге было принято решение о проведении парада с мерами безопасности.