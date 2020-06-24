Мельбурн, Австралия, , 13:18 — REGNUM Материально-техническую поддержку запросили власти австралийского штата Виктория у министерства обороны Австралии и у властей соседних регионов в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в штате. Об этом 24 июня сообщает вещательная корпорация «Australian Broadcasting Corporation» (ABC).

Власти штата Виктория обратились в главному оборонному ведомству страны с запросом о выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в районах вспышки коронавирусной инфекции. К властям других штатов поступил запрос на помощь в расширении диагностического тестирования в «ключевых точках распространения коронавируса».

на данный момент уже согласовано получение помощи от штатов Новый Южный Уэльс, Тасмания, Южная Австралия и Квинсленд. До конца текущей недели планируется открыть дополнительные диагностические центры и клиники в шести районах, где были зарегистрированы вспышки коронавируса.

В Австралии за сутки было выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом, в штате Виктория один пациент скончался. На территории штата Виктория за последние восемь дней было выявлено 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первой за последний месяц гибели пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.

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