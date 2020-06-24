Красноярск, , 13:17 — REGNUM В Красноярском крае по состоянию на 24 июня коронавирус выявлен у 8029 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 154 новых случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

3249 человек вылечились, в том числе 117 за сутки. 99 пациентов с коронавирусом скончались, в том числе шесть — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях Красноярского края.

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