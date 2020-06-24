Симферополь, 24 июня 2020, 13:14 — REGNUM В центре Симферополя состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 июня.
В параде приняли участие порядка тысячи военнослужащих армейского корпуса флота и бойцов Росгвардии, более 70 единиц военной техники: БТРы, бронеавтомобили, самоходный зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема».
В этом году из-за пандемии коронавируса доступ к зоне, где находились ветераны, был значительно ограничен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Однако чуть позже было принято решение провести парад и в Симферополе, приняв все возможные меры эпидемиологической безопасности в отношении ветеранов и остальных крымчан, которые будут принимать участие в мероприятии.
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