Симферополь, , 13:14 — REGNUM В центре Симферополя состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

В параде приняли участие порядка тысячи военнослужащих армейского корпуса флота и бойцов Росгвардии, более 70 единиц военной техники: БТРы, бронеавтомобили, самоходный зенитно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», а также самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема».

"Дорогие наши ветераны, уважаемые крымчане, поздравляю вас с 75-летием Великой Победы. Этот праздник у каждого из нас в душе. Как говорится в словах известной песни: «нет в России семьи такой, где непамятен был свой герой». Это та часть нашей души, которая переживает за наших родных, близких. Мы помним, что было, помним, каким мужеством, какой самоотверженностью, какой ценой, ценой скольких человеческих жизней досталась нам Победа… Всё это заслуга наших ветеранов. Вечная память тем, кто не вернулся с фронтов войны. Здоровья и успехов тем, кто сегодня находится рядом с нами, нашим ветеранам», — заявил во время своего выступления глава Крыма Сергей Аксёнов.

В этом году из-за пандемии коронавируса доступ к зоне, где находились ветераны, был значительно ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Однако чуть позже было принято решение провести парад и в Симферополе, приняв все возможные меры эпидемиологической безопасности в отношении ветеранов и остальных крымчан, которые будут принимать участие в мероприятии.

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