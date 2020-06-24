Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM В Ростовской области общее число выполненных тестов на коронавиурс достигло 227 тысяч, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 24 июня.

За истекшие сутки донские специалисты провели 3,9 тыс. исследований, за весьпериод пандемии — около 227 тыс.тестов.

В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения оставляет 102,89.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области общее число носителей SARS-CoV-2 приблизилось к 9 тыс. человек. Выздоровели более 4,6 тыс. жителей региона, 97 пациентов скончались.

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