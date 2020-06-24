Бишкек, , 12:57 — REGNUM За последние сутки в Киргизии выявлено рекордное количество заразившихся коронавирусом — 207 человек. Из них в киргизской столице — 92. Об этом сегодня, 24 июня, на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 3 726 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки зафиксирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19 — умер 48-летний житель Ошской области. Всего в Киргизии зарегистрировано 42 случая смерти от коронавируса.

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