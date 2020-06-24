24 июня 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 13:19 — REGNUM Второй раз в истории парад Победы в Москве состоялся 24 июня. Ранее в этот день парад по случаю Победы в Великой Отечественной войне проходил всего один раз — в 1945 году.

ТОС «Буратино» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Техника идёт на парад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Танк Т-34 Дарья Антонова © ИА REGNUM Парад Победы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

АПУРК «Ярс» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на это, мероприятие прошло в привычном формате. В начале с официальным обращением выступил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул ключевую роль СССР в победе над фашистской Германией.

«Наш долг помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», — отметил президент РФ.

Затем была объявлена минута молчания, после которой началась самая зрелищная часть торжеств — парад на Красной площади.

Военная полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Панцирь-С» Дарья Антонова © ИА REGNUM «Панцирь-СА» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Модификация Т-72 Дарья Антонова © ИА REGNUM

По традиции первыми прошли военнослужащие различных родов войск. После них промаршировали военнослужащие иностранных государств — бывших республик СССР и стран, поддерживавших Советский Союз в борьбе с фашизмом.

Следом за ними по Красной площади проехали колонны военной техники. Представлены были как экспонаты времён Великой Отечественной войны, так и новейшие образцы вооружения. Завершающим этапом стала воздушная часть парада, после чего Путин вместе с главами иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

А-50У Дарья Антонова © ИА REGNUM

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