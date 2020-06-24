Москва, 24 июня 2020, 13:19 — REGNUM Второй раз в истории парад Победы в Москве состоялся 24 июня. Ранее в этот день парад по случаю Победы в Великой Отечественной войне проходил всего один раз — в 1945 году.

ТОС «Буратино»
ТОС «Буратино»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Техника идёт на парад
Техника идёт на парад
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Танк Т-34
Парад Победы в Москве
Танк Т-34
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Парад Победы в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
АПУРК «Ярс»
АПУРК «Ярс»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Военная полиция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
БТР-82А
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Росгвардия
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на это, мероприятие прошло в привычном формате. В начале с официальным обращением выступил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул ключевую роль СССР в победе над фашистской Германией.

«Наш долг помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом», — отметил президент РФ.

БМД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
БМД
Дарья Антонова © ИА REGNUM
БМД-4М
Дарья Антонова © ИА REGNUM
БМП-2
Дарья Антонова © ИА REGNUM
БМП на базе платформы «Армата»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
БМП-2
Дарья Антонова © ИА REGNUM
БТР-82А
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бронемашины «Тайфун-У»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Затем была объявлена минута молчания, после которой началась самая зрелищная часть торжеств — парад на Красной площади.

Военная полиция
Военная полиция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Панцирь-С»
«Панцирь-СА»
«Панцирь-С»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Панцирь-СА»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Модификация Т-72
Модификация Т-72
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По традиции первыми прошли военнослужащие различных родов войск. После них промаршировали военнослужащие иностранных государств — бывших республик СССР и стран, поддерживавших Советский Союз в борьбе с фашизмом.

Росгвардия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
С-300
Дарья Антонова © ИА REGNUM
СПУ «Бал»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Т-72
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ТОС «Буратино»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тяжёлая огнемётная система ТОС «Буратино»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следом за ними по Красной площади проехали колонны военной техники. Представлены были как экспонаты времён Великой Отечественной войны, так и новейшие образцы вооружения. Завершающим этапом стала воздушная часть парада, после чего Путин вместе с главами иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

А-50У
А-50У
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ил-76
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ка-52
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ми-26 и Ми-28
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ту-160 и Ту-22М3
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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