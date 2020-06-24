Сочи, Краснодарский край, , 12:53 — REGNUM Два пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в Сочи Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 24 июня.

«Житель Сочи 59 лет заболел 2 июня. Уже 3 июня пациент был переведен на ИВЛ. Диагноз — новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма. У мужчины диагностирована двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония, тяжелой степени. Он также болел сахарным диабетом и анемией. Несмотря на усилия врачей, пациент скончался», — сообщили в оперштабе.

Также скончался 75-летний мужчина — он поступил 11 июня, ему был поставлен диагноз новая коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19, тяжелая форма, двусторонняя очаговая пневмония

Всего в Краснодарском крае за период пандемии скончались 69 пациентов с положительными тестами на коронавирус.