Астрахань, , 12:51 — REGNUM В Астрахани 24 июня состоялось торжественное построение войск Астраханского территориального гарнизона, посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

В 10:00 на главную площадь Астрахани вышла знамённая группа. Право вынести Государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы предоставлено офицерам Центра боевого применения истребительной авиации 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Военно-космических сил. Командовал торжественным прохождением войск Астраханского гарнизона начальник штаба ордена Красной Звезды Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС полковник Сергей Семёнов. Принимал торжественное прохождение начальник Центра генерал-майор Алексей Ротько.

В торжественном прохождении также приняли участие парадные расчёты ордена Красной Звезды Центра боевой подготовки и боевого применения ВСК России, гвардейской Белградской бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии, пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, главного управления МЧС России по Астраханской области, управления Федеральной службы исполнения наказаний, управления Федеральной службы войск Национальной гвардии, отдела вневедомственной охраны, управления Федеральной службы судебных приставов, Астраханской таможни, казаков Астраханского окружного казачьего общества Всевеликого войска Донского.

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