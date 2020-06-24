Бишкек, , 12:39 — REGNUM Застрявшие в России из-за пандемии коронавируса киргизстанцы в последнее время все чаще жалуются в посольство Киргизии на коррупционеров, которые обещают за отдельную плату включить их в список граждан, вылетающих на родину чартерными авиарейсами, организованными российской стороной. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

В министерстве отмечают, что такие предложения гражданам Киргизии делают мошенники. Так, в частности, трое киргизстанцев передали одному такому преступнику 54 000 рублей за обещанную им возможность вне очереди улететь в Киргизию.

Материалы по данным фактам зарегистрированы в Главном управлении МВД по Москве. Сейчас российские сыщики занимаются розыском мошенника, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

Также киргизстанское внешнеполитическое ведомство создало специальную комиссию, которая занимается расследованием подобных фактов.

Для борьбы с коррупцией в посольстве Киргизии в Москве установлено большое количество камер наблюдения с функцией звукозаписи, по которым ведется круглосуточное наблюдение и видеофиксация.