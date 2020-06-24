Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM На Театральной площади Ростова-на-Дону состоялись торжественный марш и авиашоу, посвящённые 75-летию Парада Победы в Москве. Среди зрителей были ветераны Великой Отечественной войны, которые вместе со сопровождающими наблюдали за пешими и механизированными колоннами. Онлайн-трансляция состоялась в эфире областного телеканала и на сайте правительства Ростовской области, передаёт ИА REGNUM.

На Театральную площадь донской столицы были внесены копия Знамени Победы и российский триколор. В пешем строю, который возглавили группа барабанщиков кадетского корпуса имени императора Николая Второго, прошли 3 тыс. военнослужащих. Впервые по Театральной площади Ростова-на-Дону прошагал полк морской пехоты Каспийской флотилии. В состав механизированной колонны вошли десятки единиц боевой техники.

В завершение военного парада в небо взмыли 45 вертолётов и самолётов.

Читайте развитие сюжета: Ростовский губернатор: коронавирус не помешал провести парады Победы