Владимир, , 12:29 — REGNUM Во Владимирской области 24 июня подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них девять случаев выявлено — в Вязниках, семь — в Гусь-Хрустальном, по шесть — в Собинке и Петушках, по пять — в Александрове и Юрьеве-Польском, по четыре — во Владимире и Киржаче, три — в Коврове и один — в Суздале.

Всего в области зарегистрировано 4056 носителей вируса: 782 — во Владимире, 641 — в Гусь-Хрустальном, 491 — в Петушках, 364 — в Муроме, 330 — в Александрове, 287 — в Коврове, 229 — в Собинке, 169 — в Юрьеве-Польском, 137 — в Кольчугино, 114 — в Судогде, 142 — в Вязниках, 101 — в Киржаче, 77 — в Меленках, 70 — в Суздале, 52 — в Камешково, 31 — в Радужном, 26 — в Красной Горбатке, 13 — в Гороховце.

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