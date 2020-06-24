Омск, , 12:24 — REGNUM Праздничный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Омский губернатор и ветеран Великой Отечественной войны Omskportal.ru

На Соборной площади состоялось торжественное построение войск Омского гарнизона. Также прошли показ автобронетанковой техники и пролёт военно-транспортной авиации.

Прибывшие фронтовики — Иван Смирнов, Афанасий Кухтин, Владимир Гончаренко и Иван Баженин — наблюдали за парадом, находясь в армейских УАЗах. Им вручили памятные подарки в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Омской области Александр Бурков напомнил, что во время войны на фронт были призваны почти 300 тысяч омичей, и половина из них не вернулись домой. Омск в то время стал промышленным центром.

Читайте также: Война: Омская область 1941 — 1945 гг

«Пусть наши дети никогда не узнают боли войны, пусть над нами всегда будет мирное небо. С праздником, с 75-летием Великой Победы!» — сказал губернатор.

В завершении парада войска Омского гарнизона исполнили песню «День Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошёл 24 июня в Москве.

Читайте также: В Москве проходит парад Победы