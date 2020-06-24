Тамбов, , 12:23 — REGNUM Торжественное прохождение войск Тамбовского территориального гарнизона и УМВД РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне — в ознаменование 75-й годовщины Парада Победы на Красной площади в Москве — состоялось 24 июня на площади Ленина в Тамбове, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области.

В парадном построении приняли участие около 300 военнослужащих. Построение проводилось фактически без зрителей, со строгим соблюдением мер эпидбезопасности.

Для того, чтобы увидеть прохождение войск могли увидеть ветераны, участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, был организован специальный телемост. В частности, на связи был лётчик-фронтовик, участник Парада Победы 1945 года Александр Боднар, которому сегодня исполнилось 102 года.