Курган, 24 июня 2020, 12:21 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждено 35 новых случая заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Новые случаи заражения выявлены у жителей Далматовского, Кетовского, Катайского, Звериноголовского, Каргапольского, Куртамышского, Петуховского, Сафакулевского, Щучанского районов, города Шадринска и Кургана.
Всего с начала пандемии в регионе на 24 июня зафиксировано 660 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 348 пациентов, два человека с COVID-19 скончались.