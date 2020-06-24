Астрахань, , 12:19 — REGNUM В Астраханской области зарегистрирован ещё один случай смерти пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Мужчина 1936 года рождения контактировал с заражённым. До госпитализации семь дней он находился дома на самолечении. 9 июня в связи после ухудшения состояния его доставили в клиническую больницу РЖД для проведения компьютерной томографии. Была выявлена двусторонняя пневмония с подозрениями на COVID-19. Мужчину перевели в Александро-Мариинскую больницу, где его тест на коронавирус показал положи тельный результат. Несмотря на интенсивную терапию, его состояние ухудшилось, и 4 июня мужчина скончался.

Всего в регионе зарегистрировано 29 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

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