Чебоксары, , 12:13 — REGNUM В Чувашии за сутки выявлены 62 носителя коронавируса, зарегистрирован один летальный исход. Такие данные приводит оперативный штаб России.

По информации на 24 июня, всего в республике подтверждено 4740 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 62.

Выздоровели 2717 пациентов с COVID-19, из них за последние сутки — 112. При этом ещё один пациент с коронавирусом скончался, всего в Чувашии умерли 25 человек.

Отметим, за последние сутки в России выявлено 7 176 новых случаев заражения коронавирусом, 154 летальных исхода, выписаны 12 393 человека.