Астрахань, , 12:13 — REGNUM В Астраханской области 24 июня подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Всего в регионе зарегистрировано 3307 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 505 человек. За весь период 2203 человека выздоровели и были выписаны, 29 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3330 человек, 8123 человека сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции с оставил 0,74.

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