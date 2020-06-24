Орел, , 12:12 — REGNUM Торжественным маршем прошли военнослужащие Орловского территориального гарнизона на площади Мира в сквере Танкистов в Орле 24 июня в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 24 июня 1945 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В этот исторический день мы с гордостью вспоминаем о бесценном вкладе в Победу героической Орловщины. Преклоняясь перед мужеством и несгибаемой волей победителей, отдаем дань глубокого уважения всем защитникам Отечества. Завоеванная ими Победа навсегда останется главной святыней, знаменем, которое объединяет и ведет вперед к новым свершениям новые поколения! Мы не допустим глумления над историей и умаления решающего вклада нашей страны в разгром фашизма! Мы никогда не забудем, какой неимоверной ценой оплачена Победа», — обратился к жителям региона губернатор Андрей Клычков.

Участники памятного мероприятия, в том числе ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин, орловская труженица Искра Сидоренко, председатель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков, выпустили в небо голубей. Также участники мероприятия возложили цветы к постаменту у Вечного огня, к братской могиле героев-танкистов и памятнику маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну.

Также 24 июня Орёл присоединится к Всероссийской акции «Лучи Победы»: с крыш Орловского государственного академического театра им. И.С. Тургенева и ТМК «ГРИНН» в небо будут направлены лучи прожекторов, как 24 июня 1945 года в Москве.