Москва, , 12:10 — REGNUM Самое безопасное место в России и на планете Земля назвал 24 июня журналистам депутат Госдумы РФ и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, самым безопасным местом в России и на планете Земля является Центральная трибуна на Красной площади. С этой трибуны за парадом Победы наблюдали президент России Владимир Путин и приглашённые лидеры и представители других стран.

«Все, кто будет на первой трибуне, — проверены, ребята все были в изоляции», — пояснил Онищенко.

Кроме того, все ветераны, присутствовавшие на параде Победы в качестве зрителей, находились на карантине в санаториях и домах отдыха.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трибуны на Красной площади примут более 2,3 тысяч гостей парада Победы.

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