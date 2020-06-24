Анкара, , 13:11 — REGNUM Военнослужащий Турции скончался от ран, которые он получил во время инцидента 23 июня. Об этом 24 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны на странице в Twitter.

В заявлении ведомства не уточняются подробности инцидента, сказано лишь, что атака началась с «иранского направления».

Двое военных, проходивших пограничную службу в провинции Хаккяри получили ранения и были срочно госпитализированы, несмотря на оказываемую помощь, один из них скончался.