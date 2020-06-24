Рязань, , 12:08 — REGNUM За минувшие сутки 43 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Рязанской области, сообщили 24 июня в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны с выздоровлением 155 человек, 33 из которых проходили лечение в стационарах.

С начала пандемии заражение выявили у 4943 человек. Ещё 41 положительный тест направили на подтверждение в региональный минздрав. Количество детей с подтвержденным диагнозом достигло до 469.

С начала пандемии выздоровели 3267 человек.