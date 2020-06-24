Курск, , 12:03 — REGNUM В Курской области после коронавируса выписаны 2722 пациента, в том числе 58 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 428 человек. Снят карантин был с 7257 человек. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 165 человек.

Всего проведено 92 тыс. 969 тестов на коронавирус, в том числе 1745 — за последние сутки. Всего проведено 3986 исследований на антитела к коронавирусу. В это число входят тесты, сделанные в частных лабораториях.

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