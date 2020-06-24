Курск, , 11:55 — REGNUM В Курской области 24 июня зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Из них 38 было подтверждёно у женщин и 28 — у мужчин. Заразился один ребёнок в возрасте от года до шести лет, три ребёнка от семи до 14 лет, шесть человек от 18 до 29 лет, 23 человека от 30 до 49 лет, 22 человека от 50 до 64 лет и десять человек старше 65 лет.

Всего в регионе было зарегистрировано 4673 случая заражения. Под медицинским наблюдением находится 1921 пациент: 124 — в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, 85 — в Курской городской больнице № 6, 75 — в городском клиническом родильном доме, 64 — в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 23 — в Железногорской городской больнице № 1. 1550 человек с положительными тестами находятся дома под наблюдением медиков.

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