Тула, , 11:51 — REGNUM Парад Победы прошёл в городе-герое Туле 24 июня — в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы 1945 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Перед началом парада к жителям региона обратился губернатор Тульской области, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Алексей Дюмин.

Парад в городе-герое Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

Парад в городе-герое Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

На главной площади города парадным строем прошли около 1200 человек — это военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, Сил специальных операций ВС РФ, сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области, Тульского Спасательного центра МЧС России, Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области, а также воспитанники Тульского суворовского военного училища, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», кадеты Юридического полицейского колледжа Тулы.

Парад в городе-герое Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

В механизированной колонне прошло более 100 единиц техники. Возглавили колонну легендарные танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Следом в строю прошли современные образцы вооружений, разработанные оборонными предприятиями Тульской области, также над площадью пролетели два вертолёта Ми-8 и 2 вертолёта Ми-24.

Парад в городе-герое Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией было принято решение проводить парад без зрителей. На главной площади во время парада смогли присутствовать только 20 ветеранов Великой Отечественной войны. Остальным горожанам и жителям области было предложено посмотреть парад в прямом эфире на телеканале «Первый Тульский», а также на 21 городском экране.