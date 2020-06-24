Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM В Свердловской области за 23 июня подтверждён ещё 181 случай COVID-19. Такие данные приводит оперштаб.

73 из вновь выявленных проживают в Екатеринбурге. Также диагноз подтверждён у жителей Байкаловского района, Асбеста, Берёзовского, Богдановича, Заречного, Дегтярска, Верхней Пышмы, Карпинска, Первоуральска, Ревды, Краснотурьинска, Рефтинского, Красноуфимска и Красноуфимского района, Сухого Лога, Горноуральского и Ивдельского городских округов, Ирбита и Ирбитского района, Нижнесергинского района, Невьянского городского округа, Нижнего Тагила и Полевского, а также Режевского, Пышминского, Североуральского, Шалинского, Туринского и Серовского городских округов.

В регионе с начала пандемии обнаружено 11 492 случая COVID-19. Выздоровели 6250 человек.