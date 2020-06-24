Москва, , 12:08 — REGNUM Европейская часть России в ближайшие десять дней будет подвержена ультрафиолетовому излучению солнца (УФ-индекс) на уровне «высокий» и «очень высокий». Об этом 24 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас солнце максимально энергетически насыщенно, так как оно находится на минимальной высоте от Земли», — заявил синоптик и добавил, что это происходит потому, что в настоящее время идет период летнего солнцестояния, который продлится в течение еще десяти дней.

«Воздух сейчас сухой: нет пыли, потому что она уже осела, и влаги тоже нет. В условиях, когда облаков мало, ультрафиолетовый индекс большой», — отметил Вильфанд.

Также он рассказал, что высокий и очень высокий УФ-индекс в данное время будет наблюдаться в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на юге Сибири, а высокий УФ-индекс — в большем числе регионов ЦФО страны.

Кроме этого, ученый уточнил, что УФ-индекс является сложно рассчитываемой величиной и на сайте Гидрометцентра представлен с учетом расчёта облачности или ее отсутствия.

«Это очень важная характеристика, и все ведущие метеорологические службы выпускают такой прогноз, потому этот индекс очень важен для здоровья человека. Прежде всего, он связан с поражениями кожи», — указал метеоролог.

Помимо этого, он разъяснил, что УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный и потому каждой градации соответствует свой цвет, который отражен на карте центра.

При этом, как сообщил синоптик, если при «высоком» УФ-индексе нужно пользоваться защитным кремом, в полуденное время стараться быть в тени и надевать одежду с длинными рукавами, то при уровне «экстремальный» в полуденные часы нужно стараться быть вне прямого воздействия солнечных лучей.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее сообщений Гидрометцентра стало известно, что в среду, 24 июня, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +23… +25 °С.