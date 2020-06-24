24 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Волгоград, , 11:44 — REGNUM Военный парад, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошёл 24 июня на площади Павших борцов в Волгограде, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Зрителями шествия, в котором приняли участие более тысячи человек, стали только приглашённые лица, для жителей Волгоградской области организовали телевизионные трансляции.

Репетиция Парада Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Репетиция Парада Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Репетиция Парада Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

По данным Минобороны РФ, в параде принимали участие военнослужащие Волгоградского и Камышинского гарнизонов Южного военного округ, расчёты региональных УФСИН, МЧС, войск национальной гвардии, отделения казачьего войска Донского.

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Проход на площадь Павших борцов была организована по пригласительным билетам, зрителями стали ветераны, почётные граждане, социальные работники, врачи, передовики различных отраслей региона. Всех приглашенных рассадили на трибунах с соблюдением санитарной дистанции.

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM Ветераны — гости парада Александр Куликов © ИА REGNUM

«Юбилейный год Победы объявлен указом Президента Российской Федерации годом Памяти и Славы. Эта память священна для каждой нашей семьи — ни одну из них не обошла болью и страданием самая жестокая и кровопролитная война в мировой истории. Это горькая правда Победы, которую ни мы, ни будущее поколение не вправе предать забвению. Особенно отчетливо понимаешь бессмертие великой исторической миссии советских воинов на священной Сталинградской земле. Город вечной Славы стал неприступным рубежом на пути врага. Оборона на берегах Волги сломила хребет отборным силам гитлеровской армии, вырвала у врагов стратегическую инициативу и внесла коренной перелом в ход всей Второй мировой войны», — приветствовал участников, гостей и жителей региона Полномочный представитель президента России в ЮФО Владимир Устинов.

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

По площади прошествовали пешие колонны в современных комплектах боевого снаряжения с модернизированными автоматами АК-74М, новейшими АК-12, а также военнослужащие в форме времён Великой Отечественной войны.

Участники пеших колонн Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники пеших колонн Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники пеших колонн Александр Куликов © ИА REGNUM

В механизированной части парада танк Т-34, автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот».

Механизированная колонна Александр Куликов © ИА REGNUM

Механизированная колонна Александр Куликов © ИА REGNUM Механизированная колонна Александр Куликов © ИА REGNUM

В небе над площадью совершали манёвры на высотах от 100 до 300 м самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34, а также боевые вертолёты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35.

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Парад Победы в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Военный оркестр Александр Куликов © ИА REGNUM Военный оркестр Александр Куликов © ИА REGNUM

Завершился парад легендарным маршем «Прощание славянки» и залпом дневного салюта.