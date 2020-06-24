Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону в честь 75-й годовщины со дня проведения Парада Победы в Москве будет дан праздничный артиллерийский салют. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

30 залпов из шести артиллерийских орудий озарят небо над областным центром в 23:00 мск. Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа используют несколько типов фейерверков и несколько единиц военной техники.

Жители Ростовской области смогут увидеть салют в эфире телеканала «Дон24» и на официальном сайте регионального правительства.