Париж, , 11:06 — REGNUM Мобильное приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции за три недели со дня запуска во Франции активировали около 1,8 млн человек, заявил министр по цифровым технологиям Франции Седрик О. Об этом сообщает TechCrunch.

Правительство Франции выпустило мобильное приложение StopCovid 2 июня. Оно позволяет отслеживать контакты владельцев смартфонов с помощью беспроводной связи. Впоследствии эта информация может использоваться для предупреждения людей в случае выявления коронавирусной инфекции у одного из пользователей приложения.

23 июня Седрик О рассказал о ходе развёртывания приложения. Он сообщил, что за три недели приложение было загружено из магазинов App Store и Play Store 1,9 млн раз. После загрузки приложения его активировали 1,8 млн человек из около 67 млн общего населения. Представитель правительства добавил, что за это время о выявлении коронавирусной инфекции уведомили 68 пользователей приложения StopCovid. Система выявила 205 социальных взаимодействий для этих людей, однако после оценки рисков заражения разослала только 14 уведомлений.

«Это не конец истории. Мы продолжаем улучшать приложение», — подчеркнул Седрик О.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июня в правительстве Германии заявили, что приложение для контроля распространения новой коронавирусной инфекции Corona-Warn-App было загружено 9,6 млн раз. Это приложение стало доступно для загрузки в App Store и Google Play 15 июня.