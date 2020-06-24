Ханты-Мансийск, , 11:03 — REGNUM В Югре из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу 24 июня состоится онлайн ряд мероприятий, посвящённых 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

На одну минуту в Югре прозвучал «Звон Победы»: гудели автомобили, включая общественный транспорт, раздавался звон церковных колоколов. В посёлке Сибирский Ханты-Мансийского района запланировано проведение автопарада.

В восьми муниципалитетах ХМАО в рамках проекта #РадостьПобеды в социальных сетях будут транслироваться записи выступлений со стихотворениями и музыкальными произведениями на военную тематику. Ещё в ряде городов и посёлков на улицах будут звучать песни военных лет.

Предприятия выпустят вместо салюта в 21:50 по местному времени в небо световую волну прожекторов «Лучи Победы». Состоятся и другие акции, но преимущественно виртуальные.