Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM В Петербурге подтвердили еще 38 смертей от COVID-19 за последние сутки, то есть за 23 июня. Об этом сообщает 24 июня федеральный оперативный штаб.

Это в 2,5 раза больше, чем суточная смертность в Москве — там за сутки скончались 14 человек. В Московской области зафиксировали 24 летальных исхода за сутки. Между тем оба региона показывают прирост новых случаев заражения намного выше петербургского.

Так, в Северной столице за 24 часа выявили 218 новых носителей коронавируса, в Москве — 811, в Московской области — 507.

Петербургские власти никак не комментируют столь высокие показатели смертности в городе от коронавирусной инфекции.

Всего по России за сутки подтвердили 154 смерти от COVID-19. За время пандемии, по официальным данным, от болезни в стране погибло 8 тыс. 513 граждан.

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