Великий Новгород, , 11:06 — REGNUM В Новгородской области в личном подсобном хозяйстве жителя Волотовского района обнаружена африканская чума свиней (АЧС). В районе введен карантин по АЧС. Об этом 24 июня сообщили в пресс-службе администрации региона.

Инфекционная болезнь обнаружена в деревне Шилова Гора Славитинского сельского поселения Волотовского района Новгородской области. Диагноз установлен специалистами ОБУ «Новгородская облветлаборатория».

«Определены первая и вторая угрожаемые зоны в радиусе 5 и 10 км от границ эпизоотического очага», — говорится в сообщении.

Ввиду АЧС, губернатор Новгородской области установил ограничительные меры на территории Волотовского района по 14 июля 2020 года. Согласно правилам, во время карантина запрещен убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов, вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, реализация и закупка животных у населения, заготовка и реализация кормов для сельскохозяйственных животных, пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления.

Также запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением животных.

Отметим, африканская чума свиней высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширным геморрагиями во внутренних органах. Для человека АЧС опасности не представляет.