Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM В Петербурге выявили 218 новых носителей коронавируса за последние сутки. Об этом сообщает 24 июня федеральный оперативный штаб.

Таким образом за всё время пандемии в городе зафиксировали 22 тыс. 850 случаев заражения.

Выписали после COVID-19 за это же время в Северной столице 14 тыс. 511 человек, из которых 643 — за последние сутки.

В России за 24 часа выявили 7 тыс. 176 случаев заражения, их общее число по стране достигло 606 тыс. 881 в 85 регионах.

Добавим, за сутки в Петербурге на коронавирус обследовали 17 тыс. 513 человек, что почти на 10 тыс. тестов меньше по сравнению с суточным максимумом.

Под медицинским наблюдением находится 1 тыс. 990 человек, из них 52 — в обсерваторе, 786 — на самоизоляции.

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