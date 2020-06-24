Екатеринбург, , 11:01 — REGNUM В центре Екатеринбурга прошёл долгожданный парад, посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парад Победы в Екатеринбурге © ИА Красная Весна

Парад прошёл с участием зрителей на площади 1905 года. Перед торжественным открытием по брусчатке проехали грузовики, которые везли платформы-сцены. Там выступали артисты в военной форме. На каждой из сцен изображался определённый этап Великой Отечественной.

Парад Победы в Екатеринбурге © ИА Красная Весна

Перед собравшимися выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Парад открыла знамённая группа.

По площади прошли пешие парадные расчёты. Некоторые из них были одеты в историческую форму времён Великой Отечественной. Впервые на параде в Екатеринбурге выступил сводный женский взвод почётного караула.

Парад Победы в Екатеринбурге © ИА Красная Весна

Были представлены парадные расчеты управления штаба ЦВО и авиационного объединения округа, военнослужащие мотострелкового и железнодорожного соединений. Выступали участники «Юнармии», представители МЧС, военной полиции.

Парад Победы в Екатеринбурге © ИА Красная Весна

Колонну военной техники возглавил Т-34, на котором было написано «Урал — Фронту!». Всего участвовало 140 единиц военной техники. По брусчатке проехали артиллерийские установки «Малка», танки Т-72Б3М и Т-80, бронетранспортеры БТР-82АМ, пикапы «УАЗ» с турелью для крупнокалиберных пулеметов.

Парад Победы в Екатеринбурге © ИА Красная Весна

В небе прошел авиапарад с участием 23 самолетов и вертолетов: сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34 поколения 4++, боевые ударные вертолеты Ми-24 и других самолетов и вертолётов.

Парад Победы в Екатеринбурге © ИА Красная Весна

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