Краснодар, , 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе. В числе новых заразившихся двое детей: четырёхлетний ребёнок из Краснодара и семилетний из Сочи.

«Возраст заболевших от 4 до 85 лет. Из них 37 женщин и 26 мужчин. Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах. Из них в Краснодаре — 17, по 6 заболевших выявлены в Белореченском районе и Сочи», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с 12 марта на территории Краснодарского края положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5624 человек, 4374 пациента выписаны с выздоровлением. 69 пациентов скончались.

На данный момент 18 человек находятся в больницах региона в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

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