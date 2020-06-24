Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки выявлено еще 52 жителя, заразившихся коронавирусной инфекцией, при этом 118 человек за сутки выздоровели. Об этом 24 июня сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 4119 человек. Выздоровели 4050 человек. 27 человек умерли от COVID-19.

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Всего в стране за последние сутки подтверждено 7176 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Также за сутки зафиксировано 154 летальных случая. Кроме того, из российских больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписано 12 393 человека.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 606 881 заболевший в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 8513 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 368 822 человек.

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